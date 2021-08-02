شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد الركن طيار محمد الاعوش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة إلى علي وذو يزن وأحمد محمد الاعوش، في وفاة والدهم العميد الركن طيار محمد أحمد الاعوش، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشار نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، إلى مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية التي جسدها طيلة حياته في جميع المجالات التي شغلها في القوات الجوية والدفاع الجوي، وأدواره البطولية التي سطرها مع أبطال الجيش في مواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد وكافة آل الاعوش، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.