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بدء الدورة الثانية من مشروع التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة في شبوة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء الدورة الثانية من مشروع التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

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نظم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة، اليوم، الدورة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي لاسر ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.

 

ويستفيد من البرامج التدريبية التي تستمر لمدة شهر، عشر اسر من ذوي الاعاقة بمديرية حبان.

 

واكد مدير فرع الصندوق شاكر بارحمة، على اهمية الدورة في اكتساب المشاركات مهارات حرفية لتحسين مستوى دخلهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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