بدء الدورة الثانية من مشروع التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة، اليوم، الدورة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي لاسر ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.



ويستفيد من البرامج التدريبية التي تستمر لمدة شهر، عشر اسر من ذوي الاعاقة بمديرية حبان.

واكد مدير فرع الصندوق شاكر بارحمة، على اهمية الدورة في اكتساب المشاركات مهارات حرفية لتحسين مستوى دخلهم.