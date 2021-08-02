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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء الدورة الثانية من مشروع التمكين لذوي الاحتياجات الخاصة في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
نظم صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بمحافظة شبوة، اليوم، الدورة الثانية من مشروع التمكين الاقتصادي لاسر ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة.
ويستفيد من البرامج التدريبية التي تستمر لمدة شهر، عشر اسر من ذوي الاعاقة بمديرية حبان.
واكد مدير فرع الصندوق شاكر بارحمة، على اهمية الدورة في اكتساب المشاركات مهارات حرفية لتحسين مستوى دخلهم.