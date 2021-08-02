الباكري يطلع على سير العمل ونسبة الإنجاز في مشروع حديقة جرين لاند بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اطلع وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري، اليوم، على سير العمل في مشروع حديقة "جرين لاند" الترفيهية النموذجية غرب مدينة مارب ونسبة الإنجاز في المشروع التي بلغت 60 بالمائة.



وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير صندوق النظافة والتحسين محمد عطية، استمع الوكيل الباكري من المهندسين إلى شرح موجز عن مخطط الحديقة وما تتضمنه من ألعاب ومسابح ومسرح فني ومسطحات خضراء ونهر صناعي وإستراحات خاصة بالعوائل.

واكد الوكيل الباكري، على أهمية تنفيذ مثل هذه المشاريع وتشييد مزيداً من الحدائق والمتنفسات السياحية والترفيهية في المحافظة التي تشهد ازدحاماً سكانياً كبيراً وحراكاً تنموياً واستثمارياً كبيراً في ظل تشجيع ودعم السلطة المحلية للمستثمرين وتقديم كافة التسهيلات لهم بالإضافة إلى حالة الأمن والإستقرار التي تنعم بها محافظة مأرب..موضحاً إن محافظة مأرب أصبحت اليوم بيئة خصبة وجاذبة للإستثمار نظرا لما تملكه من مقومات كبيرة.

ودعا وكيل مأرب، رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال في الداخل والخارج إلى زيارة المحافظة واستكشاف البيئة الإستثمارية الخصبة والفرص الواعدة للإستثمار فيها في مختلف المجالات، والإستفادة من كل التسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية للمستثمرين لإنجاح مشاريعهم.