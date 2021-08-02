رئيس مجلس الشورى يعزي وكيل محافظة شبوة بوفاة شقيقه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اجرى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، اليوم، اتصالا هاتفيا بوكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق قدم خلاله واجب العزاء في وفاة اخيه الشيخ محمد بن علي لمروق.



واشاد بن دغر، بالسيرة العطرة للفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته وحبه لاعمال الخير واصلاح ذات البين..معبراً عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق عن عظيم الشكر والامتنان لرئيس مجلس الشورى الدكتور احمد بن دغر ،لمواساته في وفاة اخيه المغفور له باذن الله.