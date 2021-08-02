امين محلي شبوة يدشن الامتحانات النهائية بالمعهد التقني والصناعي بالمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

دشن الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشله، اليوم، ومعه مدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني بالمحافظة ناصر حبتور ، الامتحانات النهائية بالمعهد التقني والصناعي بالمحافظة للعام الدراسي 2020-2021م.



واشاد هشله، بمستوى التنظيم للامتحانات واستعداد الطلاب لها..مؤكداً على اهمية التعليم المهني في صناعة التنمية المحلية وتحقيق اهدافها .

من جانبه اوضح عميد المعهد عبدالله الشريمي، ان الامتحانات النهائية يتقدم لها 93 طالباً، منهم ثلاثة وستين طالبا في قسم كهرباء السيارات ،وثلاثين طالبا في قسم المساحة والطرق..مثمناً اهتمام قيادة المحافظة ودعمها المستمر لسير العملية التعليمية بالمعهد.