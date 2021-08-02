لجنة البيئة بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع تشكل فرق عمل لرفع الاضرار البيئية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

عقدت لجنة البيئة التابعة للدائرة الاجتماعية بمكتب مؤتمر حضرموت الجامع بوادي وصحراء حضرموت اجتماعها الأول بحضور القائم بأعمال الامين لمؤتمر حضرموت الجامع فضيلة القاضي اكرم نصيب العامري.



وفي الاجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة المهندس عمر محمد زين بن شهاب تم مناقشة جملة من المواضيع المدرجة في اعماله أبرزها الجانب التنظيمي لعمل اللجنة والتغيرات المناخية وملوثات البيئة بوادي وصحراء حضرموت .

وفي بداية الاجتماع أشاد القائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع فضيلة القاضي العامري بتفاعل أعضاء اللجنة في القضايا البيئية التي تمس المجتمع والأرض والانسان والحيوان بوادي وصحراء حضرموت , مؤكدا على أهمية رفع المقترحات والقضايا المتعلقة بالبيئة وفق خطة عمل سيقوم المؤتمر بتقديم الدعم الفني والمادي لتنفيذها ومتابعتها مع جهات الاختصاص .

وكان قد استهل اعمال الاجتماع رئيس اللجنة المهندس بن شهاب بالترحيب بالقائم بأعمال الأمين العام لمؤتمر حضرموت الجامع , مستعرضا شرح ومهام وعمل اللجنة وفقا واللائحة التنظيمية لمؤتمر حضرموت الجامع . مشيرا إلى الاثار البيئية للإنتاج النفطي وعدم اكتمال المنظومة التشريعية لتنظيمها.

كما ناقش أعضاء اللجنة جملة من القضايا المتعلقة بمشاكل البيئية والتغيرات المناخية.

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل فرق عمل على النحو التالي: ( فريق محور التلوث النفطي . فريق محور تلوث المياه والتغيرات المناخية , فريق محور التلوث العام ) من أعضاء اللجنة والاستعانة بمن تراه مناسب و على ان ترفع تقاريرها مقترحاتها كل مجموعة الى اجتماع اللجنة القادم لمناقشتها ورفعها لقيادة مؤتمر حضرموت الجامع لرفعها للجهات المختصة وصناع القرار.