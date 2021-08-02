أمن المهرة يضبط أحد كبار مروجي وجالبي المواد المخدرة للمحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

تمكن رجال البحث الجنائي بمحافظة المهرة بالتنسيق مع الاجهزه العسكرية من ضبط أحد كبار مروجي وجالبي المواد المخدرة للمحافظة.



وأفاد مصدر أمني مسؤول أنه تم ضبط المدعو م.ع.س.ا بعد عمليات بحث وتحري ورصد لتجار المخدرات ، لافتاً إلى أن المتهم يعد أحد كبار مروجي وجالبي المواد المخدرة للمحافظة.

وأوضح المسؤول الأمني أنه تم التحفظ على المتهم تمهيدا لفتح محاضر جمع الاستدلالات في مواجهته في تلك الواقعة ووقائع اخرى ، مشيراً إلى أنه سيتم احالته الى النيابة المختصة لينال جزاءه .

وأشار المصدر الأمني المسؤول أن السلطة المحلية ممثلة بمعالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة ورئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة ماضية قدماً في تصفية المحافظة من كل مروجي وتجار المخدرات مهما كلف الثمن.