نقابات عمال حضرموت تدعو للاضراب عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

أعلن اتحاد نقابات عمال حضرموت تنفيذ الأضراب الشامل في كل المكاتب والمؤسسات الحكومية بدءا من يومي الأثنين والثلاثاء، وما لم تسارع الحكومة والسلطة المحلية للحوار معها حول مضمون المطالب المعلنة فإنه سيدعو إلى عصيان مدني شامل بمشاركة فئات المجتمع عامة أبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس 2021م.



ودعت نقابات عمال حضرموت في بيان لها الحكومة بالاستجابة لمطالب الشعب التي يعبر عنها الاتحاد ، والكف عن أسلوب الصمت وعدم التفاعل.

وحدد البيان بأن تضع كل لجنة نقابية برنامج للأمور الطارئة كل بحسب أختصاصه وبما لا يؤتر على تقديم الخدمات في الحالات الطارئة كالمستشفيات وتوليد الكهرباء وطوارئ الكهرباء والمياة وإجراء الدورة الأمتحانية لطلاب جامعة حضرموت.