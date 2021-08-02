بدء دورة تدريبية حول إعداد القيادات الشبابية بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

بدأت، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، دورة تدريبية حول إعداد القيادات الشبابية (المرحلة الثانية) والتي ينظمها قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة بدعم من صندوق رعاية النشء بعدن.



وتهدف الدورة التي يشارك فيها 30 مشاركاً ومشاركة وتستمر اربعة ايام، إلى تأهيل عدد من الشباب لتولي المهام الإشرافية والاستشارية في الأندية والهيئات الشبابية في عدن .

وفي الافتتاح أشار الوكيل المساعد لقطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة عبدالله مهيم، إلى أن الوزارة تراهن على مثل هذه الدورات لإكساب الشباب المعارف التي تؤهلهم لقيادة المجتمع .. موضحا أن هذه المرحلة من الدورة تأتي استكمالا للمرحلة الأولى التي أقيمت في شهر مارس الماضي، ولم تستكمل حينها بسبب توقف الأنشطة الناتج عن تفشي فيروس كورونا.

من جانبه، أشاد مدير عام الشباب والرياضة في عدن عرفات محمد، بجهود وزارة الشباب والرياضة والسلطة المحلية في إعداد الشباب للعب الأدوار الرئيسية في المجتمع.