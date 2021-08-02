مناقشة سبل التعاون المشترك بين مكتب الصحة والسكان بساحل حضرموت ومستشفى البرج الاستشاري بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى الدكتور محمد صالح الجمحي المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت وفد مستشفى البرج الاستشاري بالمكلا برئاسة الشيخ خالد باطهف رئيس مجلس الإدارة وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين في إطار سعي مكتب الصحة لخلق علاقات شراكة حقيقية مع القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.



واستعرض رئيس مجلس الإدارة لمستشفى البرج الاستشاري التجهيزات الطبية الجديدة التي سيتم استحداثها ستسهم في تقديم خدمات طبية نوعية للمرضى لتخفيف معاناتهم المرضية وكذلك إنشاء مركز متخصص العيون وغيرها من الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى البرج الاستشاري للمجتمع في حضرموت .

وبدوره أبدى المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي اعجابه بكافة الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى البرج الاستشاري في مختلف التخصصات الطبية مبديا استعدادهم للتعاون والشراكة مع مستشفى البرج الاستشاري ضمن سعي مكتب الصحة لخلق علاقات شراكة تكاملية مع جميع القطاعات بالمحافظة منها القطاع الصحي الخاص وامكانية ربط القطاع الصحي العام بالقطاع الصحي الخاص والاستفادة منها بما يخدم المرضى في حضرموت مثمنا الدور الناجح الذي تقدمة مستشفى البرج من خلال خدماتها المتميزة في المجال الطبي لأبناء حضرموت والمحافظات الأخرى.

حضر اللقاء كل من : الدكتورة فائزة أحمد العمودي نائب المدير العام للشئون الطبية والعلاجية بمكتب الصحة والسكان والدكتور أحمد بن ثابت النهدي مدير المركز الألماني لطب العيون بمستشفى البرج الاستشاري والدكتور أيمن عمر باظروس .