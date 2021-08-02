العوبثاني : إنقاذ 26 شخص ووفاة شاب من أبناء الديس الشرقية خلال موسم "البلدة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أعلنت قوات خفر السواحل بحضرموت، عن انتهاء موسم نجم البلدة السياحي للعام 2021م، وسحب القوة المشاركة في الخطة الأمنية الميدانية لتأمين الشريط الساحلي من شواطئ المحافظة.



وأوضح قائد قوات خفر السواحل بحضرموت رائد ركن بحري ماجد ابوبكر العوبثاني أن فرق البحث والإنقاذ تمكنت خلال خطتها الأمنية من إنقاذ حياة 26 شخص من حوادث غرق على امتداد الشريط الساحلي، بينهم امرأة وطفل، من مختلف مديريات المحافظة والوافدين من المحافظات الأخرى، معبراً عن استياءه وحزنه العميق بوفاة احد ابناء مديرية الديس الشرقية في حادث غرق، وعثور قوات خفر السواحل على جثته بعد أيام في ساحل شرمة.

واثنى القائد العوبثاني على جهود قوة التشكيل البحري والمشاة وسرية الإخلاء والإنقاذ والغواصين والتوجيه المعنوي والفرق التطوعية والجهات ذات العلاقة كالأمن العام ومكتب الصحة العامة والسكان، لإنجاح الخطة الأمنية لموسم نجم البلدة، من خلال توعية المواطنين وإرشادهم، وتقديم لهم المساعدة، وتأمينهم أثناء الاغتسال في الشواطئ.

ولفت قائد قوات خفر السواحل إلى أنه تم تدشين الخطة التوعوية والإرشادية قبل بدء موسم البلدة لرفع مستوى وعي المواطنين بمخاطر البحر، وتحديد الأماكن المسموح الاغتسال فيها مع أخذ الحيطة والحذر والأماكن الممنوع الاغتسال فيها، للحفاظ على سلامة مرتادي الشواطئ من حوادث الغرق.

وكان القائد العوبثاني قد دشن الخطة الأمنية الميدانية لتأمين الشريط الساحلي خلال موسم نجم البلدة السياحي في الـ14 من يوليو، للحد من حوادث الغرق المتكررة سنوياً في موسم البلدة.