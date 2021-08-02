مصدر مسؤول بالبنك المركزي يوضح آخر مستجدات طباعة كميات من العملة القديمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

كشف مصدر مسؤول في البنك المركزي عن ما تم اعلانه عن ضخ من الطبعة القديمة (الحجم الكبير) من الريال اليمني.



وقال المصدر إن الضخ سيتم في عموم فروع البنك المركزي.

وأضاف، أن جميع المرتبات والنفقات الأخرى ستصرف بالحجم الكبير في حين يتم الاحتفاظ بالنقد الوارد الى البنك من الحجم الصغير وذلك تنفيذا لقرار البنك المركزي كما ورد في بيانه الصادر يوم الخميس الماضي والذي أوضح فيه توجه البنك الى تكثيف التداول بالحجم الكبير لغرض قطع الطريق امام من يسعون الى تقسيم العملة الوطنية وفرض واقع وجود سعرين للريال اليمني.

وأضاف المصدر ان البنك المركزي سيقوم بتسليم جميع أمناء الصناديق في المرافق ومؤسسات التوزيع الأخرى بدءا من اليوم رواتب الموظفين بالحجم الكبير، وفي الجانب الآخر سيعمل على جذب أكبر قدر من العملة بالحجم الصغير الى البنك المركزي لخفض المعروض النقدي بالسوق لأدنى مستوى ممكن.