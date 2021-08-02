شكرا لبحثكم عن خبر الاتحاد اليمني يدرس إعفاء علي النونو من منصبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى مصدر رفيع في قيادة الاتحاد اليمني لكرة القدم، اليوم الأحد، إعفاء علي النونو من منصب مساعد مدرب منتخب اليمن للناشئين، حتى الآن.

وأوضح المصدر لـ"كووورة"، أن مشروع قرار الإعفاء ما زال على طاولة الاتحاد، وسيتم حسم الأمر الليلة، بين استمرار النونو في العمل، أو إعفائه وتكليف مدرب آخر.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، تم تكليف النونو بالعمل كمساعد لمدرب منتخب اليمن للناشئين، قيس محمد صالح، استعدادا لبطولة كأس العرب، التي كانت مقررة في المغرب وتأجلت بسبب كورونا.

وتحدث النونو، في تصريحات إعلامية، عن ضغوط مورست عليه لضم لاعبين إلى المنتخب بشكل غير قانوني، واتهم عناصر في قيادة الاتحاد، لم يسمها، بتهديده بالإقالة.

وكان النونو لاعبا في أهلي صنعاء ومنتخب اليمن، وهو حاصل على رخصة التدريب A من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وشهادة للماجيستير بالرياضة من جامعة صنعاء.