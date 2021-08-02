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استشهاد نازح بانفجار لغم زرعتها مليشيا الحوثي في حجة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

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استشهد مواطن في انفجار لغم، زرعته مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة ايرانياً، في مزارع الخضراء بمديرية حرض شمال غرب محافظة حجة.

 

وأكدت مصادر محلية وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) استشهد النازح (علي عكرش خوري)، اليوم، بعد انفجار لغم في مزارع الخضراء، اثناء محاولته قطع أشجار لبناء منزله الذي تهدم بفعل الامطار الغزيرة.

 

وناشد مدير الوحدة التنفيذية للنازحين عبده مساوى، المنظمات الإنسانية، إلى سرعة التدخل واغاثة النازحين والمجتمع المضيف، وتوفير الاحتياجات اللازمة الايوائية والغذائية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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