محافظ حضرموت يوجه باعتماد مشروع بناء عدد من الاقسام بمستشفى ريدة المعارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

وجه محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، باعتماد مشروع بناء اقسام الطوارئ العامة والتوليدية والعمليات والوقود بمستشفى ريدة المعارة بمديرية غيل بن يمين.



جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم بالمكلا، مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، بحضور وكيل المحافظة المساعد فهمي باضاوي، للاطلاع على الوضع الصحي والوبائي بالمحافظة ومناقشة جملة من المواضيع الصحية وسير أداء نشاط مكاتب الصحة بالمديريات.

وناقش اللقاء جملة من المشاريع التأهيلية والتطويرية لتحسين أوضاع القطاع الصحي، وبحث سبل معالجة الأضرار التي خلفتها سيول الأمطار في مناطق شخاوي وبدش وحضاتهم شرق المحافظة.

وأكد المحافظ البحسني، اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة بالقطاع الصحي..مشدداً على قيادة مكتب الصحة بمضاعفة الجهود وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة للمترددين من المرضى في المستشفيات.