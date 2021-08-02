الوكيل السعيدي يدشن البرنامج التدريبي الرابع بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم ، البرنامج التدريبي الرابع للكادر التربوي والتعليمي بمدارس الرسالة الأهلية بمديرية سيئون .



وتعرف وكيل المحافظة المساعد ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهو،م على البرنامج التدريبي الذي سيستمر على مدى خمسة أيام ، ويهدف الى اكساب 48 من الكوادر التربوية والتعليمية بالمدارس جملة من الخبرات المعرفية والمهارية والوجدانية بما يسهم في ربط التعليم بالحياة المجتمعية .

وأشاد الوكيل السعيدي بأهمية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات المشاركين من الكوادر التربوية وتعزيز قدراتهم بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية.