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الوكيل السعيدي يدشن البرنامج التدريبي الرابع بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي ، اليوم ، البرنامج التدريبي الرابع للكادر التربوي والتعليمي بمدارس الرسالة الأهلية بمديرية سيئون .

 

وتعرف وكيل المحافظة المساعد ومعه مدير عام مكتب التربية والتعليم بوادي حضرموت والصحراء الدكتور محمد فلهو،م على البرنامج التدريبي الذي سيستمر على مدى خمسة أيام ، ويهدف الى اكساب 48 من الكوادر التربوية والتعليمية بالمدارس جملة من الخبرات المعرفية والمهارية والوجدانية بما يسهم في ربط التعليم بالحياة المجتمعية .

 

وأشاد الوكيل السعيدي بأهمية البرنامج التدريبي في تنمية مهارات المشاركين من الكوادر التربوية وتعزيز قدراتهم بما يحقق الارتقاء بالعملية التعليمية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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