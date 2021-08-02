البحسني يدشن العمل بالنظام البنكي الجديد (بانكس) في فروع البنك الأهلي اليمني بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني، اليوم، بمدينة المكلا، العمل بالنظام البنكي الجديد (بانكس) في فروع البنك الأهلي اليمني (فرع المكلا - فرع حي أكتوبر).



وخلال مراسم التدشين، هنّأ المحافظ البحسني قيادة البنك الاهلي اليمني على هذه الخطوة الإيجابية من خلال إدخال الأنظمة الجديدة، التي تخلق أجواء تنافسية بين البنوك المحلية لمجاراة البنوك الخارجية.. مشيراً إلى أن البنك يعد أحد ركائز التنمية، وأن مشاريع التنمية في حضرموت شهدت تطوراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة..مؤكداً أهمية أن تكون الثقة كبيرة بين البنك الأهلي والبنوك المتميزة مع عملائها، من خلال توفير السيولة لتعزيز الثقة بين البنك والعملا.

بدوره أوضح القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني المدير العام محسن الشبحي، أن هذا النظام الجديد سيقدم خدمات أفضل للعملاء، من خلال مركزية قواعد البيانات للبنك التي ستسهّل على العملاء إنجاز معاملاتهم البنكية في جميع فروع البنك..مشيراً الى أن النظام يستوعب أي خدمات بنكية حديثة..منوهاً أن الفترة القادمة سيتم إضافة خدمة الصرافة الآلية (ATM) وتفعيل خدمة الموبايل والانترنت البنكي.

وعبّر الشبحي عن شكره وتقديره لقيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة باللواء الركن فرج سالمين البحسني على تعاونهم في تقديم كافة التسهيلات والوقوف الدائم إلى جانب قيادة البنك الأهلي.