بترومسيلة تستعد لإعادة تغذية وادي حضرموت بالمشتقات النفطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

ذكرت مصادر إعلامية بأن تفاهمات وتواصل على مستويات مختلفة افضت إلى عدول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج البحسني عن قراره لشركة بترومسيلة بتوقيف كميات الديزل المخصصة للوادي المقدرة ب 120 الف لتر يوميا وتحويلها إلى كهرباء الساحل لتغطية عجز تشغيلها لمحطات الكهرباء بسبب تأخر وصول منحة الوقود المقدمة من المملكة العربية السعودية .

وبحسب هذه المصادر فإن شركة بترومسيلة بدأت استعدادها لإرسال كميات المنح من الديزل إلى الساحل والوادي بعد مكالمة أجراها وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش بالمحافظ البحسني بهذا الخصوص تم خلالها التأكيد على عودة الأوضاع إلى سابق عهدها.

وكان محافظ حضرموت قد وجه قيادة شركة بترومسيلة بتحويل كمية (120 ألف لتر) من مادة الديزل التي تذهب يوميا لمحطات شركة النفط بالوادي والصحراء لتغطية العجز لتشغيل محطات الكهرباء بالساحل اعتبارا من الأربعاء 28 يوليو2021 وقضت لتوجيهاته العمل بذلك سنويا خلال أشهر فصل الصيف من كل عام.