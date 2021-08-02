المكلا تودع موسم نجم البلدة الثقافي السياحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

احتضنت مدينة المكلا، الأحد، الحفل الخطابي والفني الختامي لمهرجان موسم نجم البلدة الثقافي السياحي للعام 2021م، برعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.



وخلال الحفل القى محافظ حضرموت رئيس لجنة للتحضير والإشراف على مهرجان البلدة السياحي كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مهنئاً الحضور وكافة أبناء حضرموت باختتام فعاليات مهرجان البلدة، الذي أصبح تقليداً سنوياً راسخا انفردت وتميزت به حضرموت عن سواها من محافظات الوطن.

وقال المحافظ البحسني: " أن هذه الفعالية التي تعبّر بحق عن تظاهرة ثقافية سياحية ترفيهية ليست حصرية على أبناء حضرموت، ولكن نشاهد قدوم كثير من المواطنين من المحافظات الأخرى الذين يقدمون إلى المكلا بهدف الاستجمام في مياه بحر المكلا الباردة وتنشيط الحركة السياحية في المحافظة"، مشيراً إلى أن هذا المهرجان قد شهد تطوراً كبيراً في فعالياته وكذا أعداد المشاركين والمساهمين فيه، وخاصة في مرحلة ما بعد تحرير المكلا من تنظيم القاعدة الإرهابي، حيث تضمن العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية وإقامة الندوات والزيارات لمتحف المكلا، في دلالة على مدى اهتمام السلطة المحلية بالاستفادة من هذا المهرجان لتقديم المحافظة كواحدة من أهم المحافظات المهتمة بالعادات والتقاليد التي ورثها هذا الجيل عن الآباء والأجداد، وتقديم محافظتنا كمحافظة مضيافة وتقديم أبناءها كشعب يحب الضيف.

وعبّر محافظ حضرموت عن شكره وتقديره لكل المساهمين في إنجاح المهرجان هذا العام وفي المقدمة أعضاء اللجنة التحضيرية الذين بذلوا كل الجهود في سبيل تحقيق النتائج المرجوة من المهرجان، وللأخوة في المؤسستين العسكرية والأمنية الذين حافظوا على النظام والقانون أثناء سير فعاليات المهرجان، ولخفر السواحل الذين عملوا ليل نهار لضمان سلامة المواطنين من مرتادي الشواطئ وإسهامهم الفعال في إنقاذ العديد من الشباب من الغرق، كما شكر كافة الداعمين والممولين لنجاح مهرجان البلدة لهذا العام وفي مقدمتهم شركة بترومسيلة ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية (ميناء المكلا) وشركة النفط فرع ساحل حضرموت.

وأوضح المحافظ أن هذا المهرجان يهدف إلى الترويج السياحي وجذب الاستثمارات، خاصة وان حضرموت تمتلك الكثير من المقومات والفرص السياحية والاستثمارية في مختلف الجوانب الصناعية والزراعية والسمكية والثروات النفطية والمعدنية المتعددة، إلى جانب الاستقرار الأمني الذي تنعم به المحافظة، ما يؤهلها لجذب الاستثمارات، مبدياً استعداد السلطة المحلية لتقديم كل ما يمكن تقديمه لضمان نجاح مثل هذه الاستثمارات، داعياً كافة أبناء حضرموت في الداخل والخارج إلى استثمار أموالهم في المحافظة لما لذلك من أهمية في إنعاش الحياة العامة في المحافظة وتوفير كامل احتياجاتها بالإضافة إلى ما سيجنيه المستثمرين من مكاسب جراء الاستثمارات.

واضاف المحافظ البحسني قائلاً: "إن إقامة مهرجان البلدة لا يعني بأي حال من الأحوال كما يعتقد البعض أنه مضيعة للوقت لكننا نرى فيه ترسيخ للعادات والتقاليد التي ألفها أجدادنا السلف وهي جزء لا يتجزأ من الإرث الثقافي لحضرموت الذي ينبغي أن نحافظ عليه باعتباره جزء من ثقافتنا وتاريخنا الحضرمي.

بدوره أوضح مدير عام مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت نائب رئيس لجنة للتحضير والإشراف على مهرجان البلدة ماهر عوض بن صالح أن مهرجان البلدة الذي تزامن مع أيام عيد الأضحى المبارك العام الحالي شهد أجواء فرائحيه باردة وليالي أنس وفرح، وبرنامج تضمن الفعاليات الثقافية والسياحية والأدبية والأثرية والرياضية، حرصاً من اللجنة المنظمة على أن يكون برنامج الفعاليات نوعي ومميز، لافتاً بأن حضرموت عاشت خلال الموسم عرساً ثقافياً وسياحياً، تم إرسال من خلاله رسائل متعددة للداخل والخارج بأن حضرموت تعيش وضع آمن ومستقر وأن مجتمعها مسالم.

وجرى خلال الحفل الخطابي والفني الختامي لمهرجان موسم نجم البلدة الثقافي السياحي عرض ربورتاج مرئي بعنوان حصاد البلدة، لخّص فعاليات البلدة التي شملت الجوانب الثقافية والسياحية والأدبية والأثرية والرياضية والأنشطة والبرامج الإعلامية المصاحبة للموسم، وتقديم اوبريت بعنوان نسائم البلدة جسّد من خلاله لوحات فنية غنائية مأخوذة من التراث البحري.

حضر الحفل، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، ووكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق، ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي، ومديرو المكاتب التنفيذية بساحل حضرموت، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة.