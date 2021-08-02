انطلاق أعمال مؤتمر المثقفين اليمنيين في مدينة المكلا بمشاركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

انطلقت اليوم، أعمال مؤتمر المثقفين اليمنيين الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، شرقي اليمن، بمشاركة عدد من المثقفين والنشطاء السياسيين والصحفيين وصناع الرأي.



ويشارك في جلسات المؤتمر عبر تقنية الفيديو كونفرانس ممثلون من مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ودبلوماسيون من بعثة الاتحاد الأوربي وألمانيا وكندا.

ويبحث المؤتمر خلال يومي انعقاده الأحد والاثنين خطة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، ومستقبل الدولة اليمنية والقضية الجنوبية، إضافة إلى دور الجهات المسلحة في الحرب الحالية، وعدد من القضايا.

وقال مدير مركز صنعاء للدراسات ماجد المذحجي إن المؤتمر يعيد الاعتبار للسياسة والنقاش والثقافة كعامل في مستقبل اليمن، كما يوفر منصة للمثقفين والنشطاء القادمين من الأوساط الثقافية والسياسية الذين خفتت أصواتهم وقلّت منابرهم منذ اندلاع الحرب.

وأضاف أن المؤتمر خطوة أولى باتجاه ترميم حضور النخبة اليمنية على حساب الأطراف المسلحة التي احتكرت المشهد في اليمن، كما أن المؤتمر هو نسخة تحضيرية ستعقبها لقاءات أوسع للمثقفين اليمنيين.

ويُعد المؤتمر الأول من نوعه الذي يُعقد داخل اليمن منذ اندلاع الحرب قبل ستة أعوام