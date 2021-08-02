شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني: تدهور العملة وارتفاع اسعار المواد الغذائية يمثل صعوبة وقلق كبير للمواطنين وتحدي للسلطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أكد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني في تصريح لوسائل الإعلام أن تدهور العملة الوطنية وارتفاع اسعار المواد الغذائية يمثل صعوبة وقلق كبير للمواطنين، ويمثّل تحدي للسلطة المحلية والمجتمع لمواجهة هذا الوضع.



وأوضح المحافظ البحسني انه تدارس بعض الأفكار اثناء زيارته الخارجية مع خبراء، لافتاً إلى أنه سيعكس نتائج اللقاءات، وأن قيادة السلطة تحضّر لعمل كبير خلال الايام القادمة لوضع الحلول والمعالجات وفق إمكانياتها المتاحة، داعياً المؤسسات والشركات والتجار ورجال الأعمال أن يتقبلوا الإجراءات القانونية التي ستتخذها السلطة المحلية بصورة استثنائية، مبيناً أن السلطة ستعمل على تحصيل بعض الضرائب والرسوم التي كان من المفترض تحصيلها منذ وقت سابق.

وأشار المحافظ إلى أن الأموال التي سيتم تحصيلها ستسهم في التقليل من معاناة المواطنين من خلال خلق فرص عمل أو تقديم أوجه العون والمساعدة عبر منح الاسر الفقيرة والمحتاجة السلال الغذائية