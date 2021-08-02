شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدون يصدر قرارات إدارية بشأن تعيين الإدارات المدرسية بمديريات حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أصدر وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون قرارات إدارية بشأن تعيين الإدارات المدرسية على مستوى مديريات محافظة حضرموت للعام الدراسي الجديد.



وجاءت القرارات بناء على العرض المقدم من قبل الإدارات التربوية والتعليمية بمديريات المحافظة بشأن تسمية مديري ووكلاء المدارس ورياض الأطفال وثانويتي المكلا النموذجيتين للبنين والبنات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومركز النور للمكفوفين وتدريب المعاقين بالمكلا .

وتقرر أن يبدأ دوام الإدارات المدرسية إبتداء من الأحد الأول من أغسطس ووفقاً للتقويم المدرسي الوزاري، على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل