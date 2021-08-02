توقعات بموجة غبار تضرب عددا من المحافظات الجنوب اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

حذر مركز الأرصاد الجوية من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء وهطول أمطار على السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق المحاذية لها.



وكشف في نشرته للأحوال الجوية، عن توقعات بموجة غبار تضرب المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية لمحافظات حضرموت، والمهرة وشبوة، خلال ساعات.

وطالب المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

كما دعا السائقين في إلى مراعاة الاحتياطات اللازمة لتجنب موجة الغبار الواسعة.