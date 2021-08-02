تعرف على آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 2 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكلا

أصدرت اللجنة الفنية لمكافحة فيروس كورونا، التابعة لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت، آخر تطورات الوضع الوبائي بساحل المحافظة ليوم الأحد.



وفيما يلي ننشر نص البيان نقلا عن "منصة وعي"، كما ورد:

لا يوجد حالات إصابة مؤكدة جديد

لاتوجد حالات وفاة جديدة

الحالات النشطة 12

10 حالات تتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة والمتابعة من قبل فرق الاستجابة السريعة في المنزل وهم بحالة صحية جيدة

حالتان تتلقيان العلاج والرعاية الصحية اللازمة في مركز العزل بمستشفى ابن سينا