وزارة الصحة تطلق خدمة استخراج الشهادة الإلكترونية للقاح كورونا

المنامة - ياسر ابراهيم - أطلقت، وزارة الصحة العامة والسكان، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد، خدمة البحث واستخراج الشهادة للقاح كوفيد ١٩ من موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

ووأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي لتسهيل وصول لمواطنين للشهادات خصوصًا لمن لم تكن بياناتهم مكتملة من أرقام الجوالات.

ونوهت إلى أنها خصصت هذه المنصة للتسهيل على المواطنين عملية البحث واستخراج الشهادة الالكترونية عن طريق الضغط على الرابط المتواجد نهاية المنشور حيث يمكنك البحث عن طريق رقم الهوية او رقم الجواز.

رابط الوصول للخدمة

https://moh-ye.org/vaccinecertificate/