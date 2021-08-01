نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد العميد عباد الحليسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة في استشهاد أركان حرب اللواء 143 مشاه العميد عباد أحمد الحليسي، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في معركة الدفاع عن الجمهورية.



وأشاد بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وأدواره البطولية التي سطرها مع رفاقه الأبطال من ضباط وجنود القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية في جبهات وميادين التضحية والفداء لدحر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران وكسر اعتداءاتها وجرائمها المتواصلة بحق أبناء الشعب اليمني.

وأكد نائب الرئيس، أن هذه التضحيات الغالية والبطولات التي يقدمها خيرة رجال وأحرار اليمن، ستثمر النصر لمبادئ الثورة والجمهورية وتحقق الأمن والاستقرار لليمن واليمنيين.

وعبر عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد البطل ورفاقه من منتسبي الجيش، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.