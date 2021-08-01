الإمداد الدوائي يرفد عدد من المستشفيات بالأدوية والمستلزمات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

رفد البرنامج الوطني للامداد الدوائي بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم عدد من المرافق الصحية في المحافظات بالأدوية والمستلزمات الطبية.

واوضحت مدير عام البرنامج الدكتورة سعاد الميسري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البرنامج زود مستشفى عبود العسكري بمواد خاصة بالغسيل الكلوي وأدوية ومستلزمات طبية ، وزود مستشفى مأرب العام ومستشفى العطير بمارب بادوية ومستلزمات الحماية الطبية.

كما تم تزويد الصيدلية المركزية بعدن بمواد تخصصية وانسولين.