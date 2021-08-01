شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصافي عدن تبدأ بنقل منحة وقود الكهرباء المخصصة لحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت شركة مصافي عدن، اليوم، بنقل كميات من منحة الوقود السعودية المخصصة لمحطات الكهرباء إلى محافظة حضرموت.



وأوضح نائب وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي وفقا لوكالة الأبناء اليمنية(سبأ) أن السفينة لؤلؤة كريتر التابعة للشركة نقلت اليوم الدفعة الأولى من مخصص الكهرباء لمحافظة حضرموت من مادة الديزل وأن الباخرة ستستمر في نقل الكميات المتبقية خلال الأيام القادمة ضمن البرنامج المعد من قبل اللجنة المشرفة على توزيع المنحة النفطية.