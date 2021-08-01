وزارة الاعلام ووكالة الانباء تنعيان الصحفي محمد عبدالرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نعت وزارة الاعلام ووكالة الانباء اليمنية (سبأ) ونقابة الصحفيين اليمنيين، الصحفي والنقابي محمد عبدالرب، الذي وفاه الأجل اليوم بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ 75 عاما.



وبوفاة الزميل محمد عبدالرب خسر الوسط الصحفي والاعلامي اليمني كادرا متميزا قضى معظم حياته في خدمة العمل الصحفي في بلاط صاحبة الجلالة السلطة الرابعة.

وكان الفقيد من ابرز كوادر العمل الصحفي اليمني، حيث بدأ حياته العملية في صحيفة الثقافة الصادرة بعدن في ثمانينات القرن الماضي، وعين في عدد من المناصب بوكالة عدن سابقا وكالة الانباء اليمنية (سبأ) وقد تتلمذ على يديه عشرات الصحفيين الشباب.

وبخسارة الصحافة اليمنية احد ابرز كوادرها ورجالها، تتقدم وزارة الاعلام ووكالة سبأ ونقابة الصحفيين بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى أسرة الفقيد الراحل واولاده الثلاثة وكافة زملائه وأصدقائه ومحبيه من الوسط الصحفي .. سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.