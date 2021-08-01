شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في اليمن، اليوم الأحد 1 أغسطس/ آب 2021م، عن تسجيل تسع حالات إصابة مؤكدة في المحافظات المحررة خلال الساعات الماضية.



وسجلت الحالات الجديدة في تعز أربع حالات، وثلاث حالات في حضرموت، وحالتين في شبوة.

وتم تسجيل حالتي وفاة في محافظتي حضرموت وشبوة، وتسجيل 15 حالة تعاف من فيروس كورونا جميعها في محافظة عدن.

وبهذه الإحصائية أصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المحافظات المحررة 7070 حالة إصابة منها 1377 حالة وفاة و4200 حالة تعاف.