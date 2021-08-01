الأرصاد يحذر من استمرار الغزيرة على عدد من المحافظات اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الأحد، استمرار حالة عدم استقرار الأجواء وهطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات اليمنية خلال الـ 24 الساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية المحدثة، أنه من المحتمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية على المرتفعات الجبلية من تعز ولحج جنوباً حتى صعدة شمالاً .

وأضاف أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة الشدة تصل إلى حد الغزيرة أحياناً على السواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة وتعز والمناطق المحاذية لها.

كما توقع المركز، أن تشهد السواحل الجنوبية والشرقية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة، فيما يتشكل الضباب أو الشابورة المائية على المنحدرات الجبلية الغربية خصوصاً محافظات حجة، المحويت، ريمة، إب، تعز ولحج “.

وحذر الأرصاد المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

كما نبه السائقين في المنحدرات الجبلية والسهول الساحلية الغربية من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب غزارة الأمطار أو تشكل الضباب ومن الانهيارات الصخرية والطينية.

في السياق، توقع المركز تأثر المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية لمحافظات “حضرموت، الجوف، مأرب والمهرة” والأجزاء الشمالية من محافظتي صعدة وشبوة بغبار واسع الانتشار على خلال 24 ساعة القادمة.

وحذر المركز، المواطنين في المناطق المتوقع تأثرها بالغبار الواسع الانتشار بأخذ الاحتياطات اللازمة من الغبار.

ومنذ عيد الأضحى المبارك، تشهد العديد من مناطق باليمن، أمطارا غزيرة تسببت في مصرع عدد من الأشخاص، وإلحاق أضرار بعدد من السدود والحواجز المائية والجسور والطرق، كما جُرفت العشرات من المخيمات في محافظتي الجوف ومأرب فيما غمرت السيول وديان وطرقات في محافظة أبين.