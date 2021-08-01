مقاومة الحازمية  بالبيضاء تهاجم الحوثيين في شوكان وتحتل موقعاً جديدا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ البيضاء

شنت المقاومة الحازمية، الأحد 1 أغسطس/آب 2021م، هجوماً مباغتاً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي في محافظة البيضاء (وسط اليمن).



وأفاد مصدر ميداني أن المقاومة الحازمية هاجمت تجمعات ومواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة إيرانياً، في مربع شوكان، بجبهة الحازمية، مديرية الصومعة.

وذكر أن رجال المقاومة شنوا هجوماً واسعاً استخدموا فيه مختلف الأسلحة ومدفعية الهاون وقذائف RBG، قبل الدفع بعناصرها الهجومية لاقتحام المواقع الحوثية وقتل جميع من فيها، والسيطرة عليها.

وذكرت مصادر عسكرية، أن هجوم المقاومة الحازمية يفضح زيف احتفالات المليشيا الحوثية يوم أمس الأول بسيطرتها على كامل المديرية.

وخلال الأشهر الماضية نفذت المقاومة الحازمية العديد من الكمائن والهجمات الناجحة وكبَّدت الحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد