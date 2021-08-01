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عمران.. خلاف على رعي أغنام في مزرعة قات يودي بحياة 5 أشخاص

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اليمن العربي ـ عمران 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عمران

قتل خمسة أشخاص إثر خلاف نشب بين أفراد أسرة في محافظة عمران شمال صنعاء.

 

 وقال رئيس المركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان، في تغريدة عبر موقع “تويتر” إن خلاف نشب بين ذو عجاج في مديرية حوث بعمران أدى إلى مقتل أحمد عجاج ونجليه واثنين من أولاد قاسم عجاج وإصابة عدد آخرين

 

وأرجع برمان سبب الجريمة إلى خلاف على رعي غنم لقات جيرانهم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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