عمران.. خلاف على رعي أغنام في مزرعة قات يودي بحياة 5 أشخاص

وقال رئيس المركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان، في تغريدة عبر موقع “تويتر” إن خلاف نشب بين ذو عجاج في مديرية حوث بعمران أدى إلى مقتل أحمد عجاج ونجليه واثنين من أولاد قاسم عجاج وإصابة عدد آخرين

محمد يوسف

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