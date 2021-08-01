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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عمران.. خلاف على رعي أغنام في مزرعة قات يودي بحياة 5 أشخاص والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021
الخليج 365 ـ عمران
قتل خمسة أشخاص إثر خلاف نشب بين أفراد أسرة في محافظة عمران شمال صنعاء.
وقال رئيس المركز الأمريكي للعدالة، عبدالرحمن برمان، في تغريدة عبر موقع “تويتر” إن خلاف نشب بين ذو عجاج في مديرية حوث بعمران أدى إلى مقتل أحمد عجاج ونجليه واثنين من أولاد قاسم عجاج وإصابة عدد آخرين
وأرجع برمان سبب الجريمة إلى خلاف على رعي غنم لقات جيرانهم