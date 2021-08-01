خروج كامل القدرة التوليدية المشتراه لكهرباء عدن عن الخدمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

أكدت المؤسسة العامة للكهرباء في مدينة عدن، خروج كامل القدرة التوليدية المشتراه عن الخدمة اليوم الأحد، على خلفية عدم وفاء السلطات الحكومية بالتزاماتها المالية المتراكمة لمحطات القطاع الخاص.



وقالت إن ذلك يعني فقدان نحو 70 ميجاوات من الطاقة المولدة في المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، التي تعاني اصلا من عجز هائل في امدادات الكهرباء وسط موجة حر قائظ.

وأعربت المؤسسة الحكومية في بيان، عن "بالغ أسفها للمواطنين، بسبب زيادة الانقطاعات التي وصلت إلى خمس ساعات مقابل ساعتين إلى ساعتين ونصف تشغيل".

وتشير التقارير إلى ان اجمالي الطاقة التي تحتاجها المدينة تصل الى 570 ميجاوات بينما تنتج المحطات مجتمعة، أقل من 150 ميجاوات يوميا، أي ما يقارب 30 بالمائة فقط من الاحتياج