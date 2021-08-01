تنفيذي شبوة يوصى بمتابعة تشغيل المنشآت الغازية والنفطية في المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة اليوم، برئاسة محافظ المحافظة محمد صالح بن عديو، تقارير الأوضاع الخدمية في المحافظة.



وأوصى المكتب في اجتماعه بمتابعة سرعة تشغيل المنشآت الغازية والنفطية العاملة في المحافظة، وبما يؤمن تعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد.

وناقش تنفيذي المحافظة تقريرين عن نشاط وأداء مستشفى عتق العام ومعهد الدكتور مقلم للعلوم الصحية بالمحافظة خلال الربع الأول من العام، واقر إجراءات وتدابير لتذليل ومعالجة المشاكل والصعوبات لتلبية إحتياجاتهما ومتطلباتهما.

وأستعرض المكتب التنفيذي، أهداف وتدخلات مشروع المساعدة الزراعية الطارئة للتخفيف من حدة أثار كورونا على مستوى المحافظة، والتي اعتمد لها ضمن المشروع خمسة ملايين دولار، داعيا منظمة الفاو المنفذة للمشروع بتعديل تدخلات المشروع في المحافظة لتشمل الإحتياجات والمتطلبات الأساسية الضرورية والملحة للمحافظة في هذا الجانب بحسب واقعها الراهن.

واستعرض المحافظ بن عديو، الوضع العسكري مع مع مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة بيحان، حيث افشل ابطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، محاولات المليشيا التسلل إلى بعض المواقع الحدودية للمحافظة مع محافظة البيضاء، مؤكدا الجاهزية القتالية العالية لمنتسبي الجيش الوطني والأمن والمقاومة لأي محاولات تسلل جديدة من قبل المليشيا.

وأكد المحافظ على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تعزيز وتنمية الموارد المالية للمحافظة لتطوير البنية التحتية والخدمية للمحافظة.