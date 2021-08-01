تشييع رسمي وشعبي لجثمان العميد عباد الحليسي بمارب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

شيع اليوم بمدينة مارب جثمان الشهيد العميد عباد أحمد الحليسي أركان حرب اللواء 143 مشاه، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مقدمة صفوف أبطال الجيش والمقاومة الشعبية في معركة الدفاع عن الجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية ضد مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.



ونقل جثمان الشهيد البطل إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه في جبل مراد، في موكب جنائزي مهيب تقدمه رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، ووكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح، وعدد من القيادات العسكرية والمدنية والشخصيات الاجتماعية وأعيان قبيلة مراد.

وأشاد رئيس هيئة الأركان العامة بمناقب الشهيد عباد الحليسي، وبطولاته الخالدة التي سطّرها في المعركة الوطنية المقدّسة، مؤكداً أنه كان جنديًا مخلصاً لا يتوانى في تلبية نداء الواجب وقائدًا محنكًا شجاعًا لا يشق له غبار.

وأكد أن التضحيات التي يقدمها الجيش الوطني وأحرار اليمن هي من أجل أن يعيش اليمنيون حياة حرّة وكريمة بخلاف المليشيا الحوثية الكهنوتية التي تقاتل من أجل شخص وسلالة معينة ومن أجل استعباد اليمنيين وقتلهم.

وترحم الفريق بن عزيز، على روح الشهيد الحليسي، وعلى أرواح كل شهداء الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف مراحل الكفاح والنضال، مؤكداً أن دماء الشهداء هي ضريبة النصر القادم بإذن الله.