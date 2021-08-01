جباري يناقش مع القيادات العسكرية مستجدات الوضع الميداني في الجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، اليوم، مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ورئيس هيئة الأركان العامة رئيس العمليات المشتركة الفريق الركن صغير عزيز ومحافظ مأرب سلطان العرادة، المستجدات العسكرية وآخر التطورات الميدانية في مختلف الجبهات .



وقدم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان شرح موجز عن سير العمليات العسكرية والقتالية والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني في كافة الجبهات وما يتمتعون به من معنويات عالية واصرار على تطهير اليمن من مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، مثمنين دور التحالف العربي بقيادة السعودية في مواجهة المليشيا الإنقلابية ودعم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وإسنادهم النوعي المستمر في مختلف ميادين البطولة والكرامة.

فيما تطرق المحافظ الى الجوانب الخدمية والتنموية في مأرب ومستجدات الوضع الإنساني وما تبذله قيادات السلطة المحلية من جهود للتوفير الخدمات الأساسية لأبناء المحافظة والنازحين فيها ، مستعرضاً الصعوبات والتحديات التي تواجه قيادة المحافظة في ايواء النازحين وتأمين احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية في كافة المجالات في ظل استمرار حركة النزوح بشكل شبه يومي.

وفي اللقاء نقل جباري، تحيات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى منتسبي القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذين في يسطرون أروع الملاحم البطولية للدفاع عن الهوية اليمنية وحماية المكتسبات الوطنية ومواجهة صلف مليشيا الحوثي الكهنوتية في كل الجبهات والميادين.

وأكد أن القيادة السياسية لن تألو جهداً في تقديم كل اشكال الدعم والمساندة للأبطال الجيش والمقاومة المرابطين حتى استكمال معركة تحرير اليمن والقضاء على التمرد والانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة.

وأشاد جباري بالأدوار البطولية للقيادات العسكرية في قيادة المعركة الوطنية والتصدي للمشروع الإيراني وأطماعه التوسعية وأفشال مخططاته الإرهابية التي تستهدف اليمن والمنطقة، مشيراً إلى أن أبناء الشعب اليمني بكافة انتماءاتهم يقفون صفاً واحداً خلف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه المعركة المصيرية حتى دحر المليشيا وإنهاء الإنقلاب وتحرير كل أراضي الوطن.

إلى ذلك تفقد نائب رئيس مجلس النواب ومعه رئيس هيئة الاركان وقائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابه " أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطين في الخطوط الأمامية في جبهتي المشجح وصرواح غرب محافطة مأرب.

واطلع من قيادة الجبهتين على أحوال المقاتلين وسير المعارك وآخر الإنتصارات الميدانية ومجمل العمليات العسكرية في الجبهتين، مشيدا بالروح المعنوية والجاهزية القتالية التي يتمتع بها أبطال الجيش والمقاومة وما يحققونه من إنتصارات متتالية في كافة الجبهات.