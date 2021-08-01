رئيس مجلس النواب يضع حجر الأساس ويزور عددًا من المشاريع والمنشآت الخدمية في المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قام رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ونائبه المهندس محسن باصرة، ومحافظ المهرة الشيخ محمد علي ياسر، ووزير الكهرباء الدكتور أنور كلشات المهري اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع إعادة وصيانة المقاطع المتضررة لطريق الغيظة - حوف بطول 100 كم، بتمويل محلي.



وعبر رئيس المجلس عقب وضع حجر الأساس عن اعتزازه بوجوده بين إخوانه في محافظة المهرة، مؤكداً أن الطريق غاية في الأهمية، كونه طريقاً دوليًا يخدم أبناء اليمن جميعًا، وأن مثل هذه المشاريع تعتبر من مهام السلطة المركزية بدرجة أولى لكن تنفيذ هذا المشروع بتمويل من قبل السلطة المحلية بالمحافظة، يضاف إلى النجاحات التي حققتها السلطة المحلية بالمهرة وأن المشروع سيكون ثمرة هامة من ثمار العمل التنموي، مؤكداً أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي يولي هذه المحافظة اهتمامه الكامل ويحرص على تحقيقها لمشاريع التنمية والبناء والخدمات بشكل كامل، وقد كان له السبق لوضع حجر الأساس وافتتاح العديد من المشاريع الهامة بمحافظة المهرة .

وشكر البركاني قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة على توظيفها للمال العام توظيفا صحيحا فيما يعود بالنفع على المواطنين.

بعد ذلك قام رئيس المجلس بزيارة تفقدية لمستشفى الغيظة، وطافَ بأقسام المستشفى المختلفة، واستمع من مدير المستشفى إلى شرح حول التجهيزات الطبية التي تمت بتمويل محلي وبدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وتفقد وحدة غسيل الكلى بالمستشفى التي تم إنشاؤها بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، مشيدًا بما تقدمه المملكة العربية السعودية في مجال التنمية والاعمار في القطاع الصحي والقطاعات الأخرى مقدراً للأشقاء في المملكة مواقفهم الاخوية الصادقة.

وأثنى البركاني على الجهود الطيبة والكبيرة من قيادات السلطة المحلية وحجم الإنجاز والتجهيزات التي تحققت في المجال الصحي.

كما قام رئيس المجلس بعد ذلك بزيارة محطة الكهرباء بمدينة الغيظة، واستمع من وزير الكهرباء ومدير المحطة إلى شرح حول القدرة التشغيلية للكهرباء والتطور الذي شهدته مؤخراً.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن السلطة المحلية بالمحافظة تقدم دعماً كبيرًا لفرع مؤسسة الكهرباء، هو الأمر الذي انعكس إيجابيًا على استقرار خدمة الكهرباء مبينًا بأن كهرباء المحافظة بحاجة إلى تعزيز في الطاقة التوليدية نظرًا للتوسع العمراني الكبير الناتج عن حركة النزوح إلى المحافظة وازدياد الطلب على الطاقة.

وفي هذا الإطار أعرب رئيس المجلس عن ارتياحه الكبير لما تم إنجازه، في سبيل توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، مثمنًا الدعم المقدم من الأشقاء في الممكلة العربية السعودية لقطاع الكهرباء بتوفير منحة المشتقات النفطية.

من جانبه أكد محافظ المحافظة أن الدعم الذاتي المقدم من السلطة المحلية لمحافظة المهرة مع منحة المشتقات النفطية المقدمة من الأشقاء في المملكة لقطاع الكهرباء شكل استقرارًا وتحسنًا في الخدمة.

وعلى هامش الزيارة قام رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني بجولة تفقدية لمدينة الغيظة اطلع خلالها على معالم المدينة وماشهدته من نهضة عمرانية غير مسبوقة وتحديث للبنية التحتية.

رافق رئيس مجلس النواب عضوي المجلس حسين السوادي، وعلي محمد الزويدي، ووكلاء المحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.