قوات المجلس الانتقالي تغلق العاصمة عدن أمنيا بنجاح منقطع النظير

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يزيد بن سلمان - شبوة - تنفيذا لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس الزبيدي

الاجهزة الامنية تنفذ تمرين الاغلاق الامني للعاصمة عدن بنجاح منقطع النظير

تنفيذا لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس

المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الاعلى للقوات المسلحة الجنوبية والامن نفذت القوات الامنية خطة اغلاق العاصمة عدن التي شملت المداخل الرئيسية للعاصمة والاماكن العامة والمرافق الحيوية.

وتهدف الخطة التي شاركت فيها مختلف الوحدات الامنية ونفذت بإشراف اللواء الركن صالح علي حسن رئيس هيئة العمليات العسكرية وبحضور اللواء الدكتور علي العولقي رئيس اللجنة الامنية وعدد من القيادات العسكرية و الامنية الى احكام القبضة الامنية وتتبع خلايا الجريمة وتعزيز الامن والاستقرار والسكينة العامة وضبط نظام السير في مختلف مدن العاصمة عدن.

ويأتي تنفيذ خطة الاغلاق وفقا للاستراتيجية الامنية الطموحة التي تنفذها الاجهزة الامنية بمختلف وحداتها وقطاعاتها بإشراف مباشر من قبل محافظ العاصمة رئيس اللجنة الامنية الاستاذ احمد حامد لملس واتساقا مع الحملة الامنية الخاصة بمنع حمل السلاح غير المرخص وضبط المركبات المخالفة.

من جانبه اشاد رئيس هيئة العمليات العسكرية اللواء صالح علي حسن بالجاهزية العالية للقوات الامنية المشاركة في تمرين خطة الاغلاق وكفاءتها وسرعة انجاز المهام المسندة اليها مشيرا الى ان هذا النجاح والاقتدار الامني الذي جسدته الوحدات الامنية المشاركة في تمرين خطة الاغلاق ثمرة من ثمار الجهود الدؤوبة التي بذلتها القيادة السياسية والعسكرية العلياء للارتقاء بأداء المؤسسة الامنية وايصالها الى هذا المستوى المتقدم في تنفيذ المهام.