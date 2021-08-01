شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لمروق يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم، والوكيل المساعد للمحافظة سالم الأحمدي، مستوى الانضباط الوظيفي لموظفي وحدات الجهاز الإداري بالمحافظة.



وخلال الجولة التي شملت مكتبي التربية والتعليم والصحة العامة والسكان وفرع البنك المركزي اليمني بالمحافظة، أشاد لمروق بمستوى الانضباط في المكاتب التنفيذية والخدمية.. مشددا على ضرورة اضطلاع الجميع بمسئولياتهم تجاه عملية الإنضباط الوظيفي لموظفي الوحدات الإدارية بالمحافظة وبما يمكنها بالتالي من القيام بمهامها وواجباتها الإدارية والخدمية.