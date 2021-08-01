تصريح صحفي لسكرتير محافظ عدن بشأن مستحقات محطات الطاقة المشتراة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

صرح، محمد الجنيدي، السكرتير الصحفي لمحافظ العاصمة عدن، حول مستحقات الطاقة المشتراة، والتي سبق ولم تقبل مهلة أسبوع كان قد وعد بها رئيس الوزراء لسداد مستحقاتها.



وقال الجنيدي : “دعما لجهود مؤسسة كهرباء عدن وسعيها الدؤوب للحفاظ على استقرار خدمة الكهرباء في العاصمة، ونظرا لرغبة شركات الطاقة المستأجرة بالحصول على تطمين رسمي يؤكد ضمان سداد مستحقاتها المالية للحيلولة دون توقيف محطاتها”.

وأضاف: “إزاء ذلك وحتى لا يمس الضرر أهلنا في العاصمة عدن، فقد أبلغني قبل قليل الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن، تفهمه لطلب الإخوة في شركات الطاقة، وأكد استعداده لضمان سداد مستحقاتهم بخطاب رسمي تلتزم بموجبه السلطة المحلية بعدن بمعالجة وضع مستحقاتهم المالية في حالة لم تلتزم الحكومة بالإيفاء بتعهدها بسداد المستحقات خلال أسبوع واحد”.

واوضح : “وفي الوقت الذي يُبدي فيه محافظ العاصمة عدن حرصه على ضمان الإيفاء بمستحقات شركات الطاقة، فإنه يؤكد بأنه لن يسمح بقطع امدادات الكهرباء عن عدن والمحافظات المجاورة في هذا الصيف الحار، معتبرا إياها مسؤولية أخلاقية ووطنية تقع على عاتق الجميع”.