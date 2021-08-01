البحسني يبحث مع منظمة انترسوس تدخلاتها التنموية في حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث محافظ حضرموت سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، مع مديرة البرامج في منظمة انترسوس ألدا كابيليتي، ومنسقة البرامج في المنظمة باليمن أرميندا ماري رودنر، تدخلات المنظمة في حضرموت والمشاريع المستقبلية.



وأكد المحافظ حرص السلطة المحلية على تسهيل ودعم مشاريع المنظمات الدولية، مستعرضا الأوضاع الصعبة التي تعيشها اليمن والتي تتطلب زيادة الدعم الدولي بالمشاريع الإنسانية والتنموية .

وأشار إلى أهمية مساندة جهود السلطة المحلية من قبل المنظمات الدولية، وتقديم المساعدة والمساندة للتخفيف من معاناة النازحين والاسر الفقيرة.

من جانبها أوضحت مدير البرامج بالمنظمة الى ان زيارة الفريق تهدف الى تنسيق الجهود مع منسقي المشاريع والسلطات المحلية، وبما يساهم في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.