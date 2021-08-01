اختتام المخيم الجراحي الخامس لتشوهات العظام بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

اختتمت المؤسسة الطبية الميدانية اليوم، المخيم الجراحي الخامس لجراحة تشوهات العظام للأطفال دون السادسة عشرة بعدن.



واستهدف المخيم الذي نفذ ضمن برنامج الشركاء الممول من مؤسسة صلة للتنمية، إجراء 30 عملية جراحية للأطفال ذوي الإعاقة الحركية من عدد من المحافظات توزعت بين عمليات جراحية لتشوهات العظام والقدم والورك وتجميل الأطراف.