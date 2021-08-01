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اختتام المخيم الجراحي الخامس لتشوهات العظام بعدن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام المخيم الجراحي الخامس لتشوهات العظام بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

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اختتمت المؤسسة الطبية الميدانية اليوم، المخيم الجراحي الخامس لجراحة تشوهات العظام للأطفال دون السادسة عشرة بعدن.

 

واستهدف المخيم الذي نفذ ضمن برنامج الشركاء الممول من مؤسسة صلة للتنمية، إجراء 30 عملية جراحية للأطفال ذوي الإعاقة الحركية من عدد من المحافظات توزعت بين عمليات جراحية لتشوهات العظام والقدم والورك وتجميل الأطراف.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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