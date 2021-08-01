شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قوات الجيش تكبد مليشيا الحوثي خسائر في جبهة "الجدافر" بالجوف والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

خاضت قوات الجيش والمقاومة الشعبية اليوم الأحد معارك شرسة، كبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية قتلى وجرحى، وخسائر مادية في جبهة الجدافر، شرق محافظة الجوف.



وقال العقيد محمد الحجي لـ "سبتمبر نت" إن قوات الجيش كسرت هجوماً حوثياً من ثلاثة محاور على مواقع الجيش، في جبهة الجدافر، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد.

وأفاد القائد الميداني الحجي أن أبطال الجيش أجبروا المليشيا على الفرار والتراجع، بعد أن تكبدت قتلى وجرحى، إضافة إلى القبض على عدد من العناصر.