تدشين مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دُشن اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي، تنفذه الجمعية الوطنية للقابلات بالشراكة مع منظمة جون سنو وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



ويتضمن المشروع توزيع الدفعة الأولى من حقائب عدة القبالة لـ 130 قابلة مجتمع بمديريات الشيخ عثمان ودار سعد والبريقة في عدن، ومديريتي تبن والمسيمير في لحج وكذلك مديرية المخا في تعز من إجمالي 210 قابلة عاملة في المشروع.

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان الدكتورة إشراق السباعي، على أهمية المشروع في تحسين خدمات الصحة الإنجابية، و بناء قدرات القابلات المجتمعيات ودعمهن، كونهم يُعتبرن المزودات الأوليات لخدمات الصحية للأم والطفل في العديد من المناطق وخصوصا في القرى.

وأوضحت المديرة الفنية للمشروع الدكتورة سُعاد الهتاري، أن المشروع الذي يستمر ثلاث سنوات، يهدف إلى الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة في اليمن من خلال التركيز على الصحة الإنجابية وصحة الأم والوليد، والطفل والتغذية.