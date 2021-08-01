البركاني يتفقد سير العمل بمطار الريان الدولي بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على سير العمل بمطار الريان الدولي.



واستمع الشيخ البركاني والمحافظ البحسني خلال الزيارة التي رافقهم فيها نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة، من مدير مطار الريان الدولي المهندس انيس باصويطين إلى شرحاً وافياً حول إعادة بناء وتجهيز وصيانة مطار الريان، من خلال بناء الصالات ورفدها بما تحتاج من أجهزة ومعدات حديثة وصيانة لمدرجات المطار وإنشاء أبراج المراقبة، في فترة زمنية مقدرة بسنة وثمانية أشهر، بتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار دعمها المتواصل وللارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها المطار والتخفيف من معاناة المواطنين.

واشاد رئيس مجلس النواب بمستوى البناء والتجهيزات والمعدات التي قدمتها دولة الإمارات لمطار الريان الدولي، وحالة الأمن والسلامة التي بلغت المعدلات المطلوبة، داعياً دولة الإمارات إلى استمرار التمويل والدعم للمطار الذي يخدم أبناء حضرموت بدرجة أولى وأبناء الوطن بدرجة عامة والقادمين إليه من كل مكان، وقال: "إن مطار الريان هو النموذج الأمثل لمطارات الجمهورية من حيث الصالات والجانب الأمني والمعدات".