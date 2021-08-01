البحسني يطلع رئيس مجلس النواب على سير الإنجاز بكلية الشرطة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

قام رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني، ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بزيارة تفقدية إلى كلية الشرطة بحضرموت.



وطاف الشيخ البركاني والمحافظ البحسني ومعهم نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن باصرة بمباني وقاعات التدريس وسكنات الطلاب بالكلية، متعرفين من عميد كلية الشرطة بحضرموت العميد ركن سالم عبدالله الخنبشي على مكونات المرحلة الثانية من المشروع الذي يتضمن المبنى الأكاديمي ومبنى إدارة الكلية وسكنات الطلاب، ونسبة الإنجاز في المرحلة الثانية البالغة 95 %.

وعبّر رئيس مجلس النواب عن اعتزازه بزيارة هذا الصرح التعليمي البارز في حضرموت، والذي يؤكد مدى جدية عمل السلطة المحلية التي أنجزت هذا الصرح بتمويل ذاتي، وفكّرت بضرورة وأهمية وجود كليات عسكرية بالمحافظة، في ظل استيلاء الانقلابيين على الكليات في صنعاء، الأمر الذي تسبب بتعطيل العمل الأكاديمي الشرطوي لمدة سبع سنوات.

وأكد الشيخ البركاني أن مثل هذه الإنجازات والمكاسب تدل على مدى اهتمام القائمين عليها في سبيل الارتقاء بالعمل الشرطوي، داعياً كافة المحافظين أن يقتدوا بمحافظ حضرموت وإنجاز مثل هذه الصروح التعليمية الكبيرة، وقال: "اتمنى ان تكون مخرجات الكلية مؤهلة وذو كفاءة عالية وان تسهم بعد التخرج في العمل الميداني وتطويره"، وأضاف أن كلية الشرطة ستكون الرافد الشرطوي لمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار البركاني إلى أن هذا الصرح التعليمي يمثل ثمرة من ثمار العمل الجاد والبنّاء والمخلص والصادق، داعياً الحكومة إلى الإسهام في دعم المشروع لاكتمال كافة مراحله، وحتى تتمكن الكلية من استقبال اعداد أكبر من أبناء المحافظة وخارجها، مقدماً شكره لمحافظ حضرموت على إنجاز مشاريع نوعية تخدم الوطن والمواطن، وللقائمين على الكلية على جهودهم في تأهيل وتدريب الطلاب وتخريجهم إلى سوق العمل.

بدوره اشار محافظ حضرموت إلى أن تواجد رئيس مجلس النواب وزيارته لحضرموت يعطي حافزاً وإصراراً على تنفيذ كافة الخطط التطويرية للكلية، لافتاً بأنه تم قطع نحو 75% من إنجاز الأعمال الخاصة بمشروع الكلية، متعهداً بمواصلة واستكمال كافة الأعمال بالمشروع، وطالب المحافظ رئيس مجلس النواب بنقل إنجازات المحافظة للحكومة، للدفع والمساهمة فيما تبقى من أعمال، وأوضح أن فخامة رئيس الجمهورية وجه بصرف 2 مليار كدعم لكلية الشرطة، إلا أن هذا المبلغ لم تستلمه السلطة بحضرموت حتى الآن.