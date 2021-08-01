شكرا لبحثكم عن خبر استشهاد جندي جنوبي في تصدي لهجوم حوثي بيافع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يافع

استشهد جندي من قوات اللواء ١٥ صاعقة بسباح بالاضافة لمواطن وذلك أثر الاشتباكات بين القوات الجنوبية المسلحة والمقاومة الجنوبية من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى في عقبة حدق بمديرية سباح - يافع.

مدير عام مديرية سباح الشيخ حسن القحيم أكد صد القوات الجنوبية لمحاولة تقدم المليشيا وحصارها للقوة الحوثية، نافياً شائعات اغتنام المليشيات الحوثية لطقم عسكري تابع للقوات الجنوبية.

مصدر عسكري أكد مقتل ٣ من مليشيا الحوثي واغتنام طقم حوثي فيما لازالت القوات الجنوبية تحاصر طقم أخر وعدد من مليشيا الحوثي اسفل عقبة حدق من اتجاه البيضاء.