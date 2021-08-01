الحزام الأمني يداهم مصنعا لبيع الخمور بعدن ويضبط 9 أشخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

ضبطت قوات القطاع الثامن حزام أمني، تسعة أشخاص أثناء مداهمة معمل لتصنيع الخمور المحلية شمال شرقي مدينة عدن.



وذكر بلاغ عملياتي أن قوة أمنية من الطوارئ ،نفذت عملية مداهمة لمعمل يقوم بتصنيع الخمور المحلية في منطقة المحاريق بمديرية الشيخ عثمان، وضبطت تسعة أشخاص.

وفي تفاصيل العملية، أوضح البلاغ، أن قوة من طوارئ القطاع الثامن بقيادة قائد القطاع النقيب كرم المشرقي ،تحركت فور تلقي البلاغ الى منطقة المحاريق بالمديرية، وداهمت المعمل، وضبطت تسعة أشخاص ، (س،ا،ن،ص) .(وع،ص،س) .(ا،ع،ع) .(و،ع،ب،ع)،و (و،خ،ي)و(ر،م،س).(ع،ا،ن).(ح،م،ح).(س،ا،ق).(ن،ع،ا،ي) كانوا يقومون بتصنيع الخمور المحلية داخل المعمل.

وأضاف البلاغ أنه تم اقتياد المضبوطين الى توقيف القطاع الثامن، حيث فتحت محاضر تحقيق لتوثيق القضية، تمهيداً لاحالتها لجهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.