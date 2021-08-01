شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كهرباء وادي حضرموت تكشف عن سبب زيادة الإنقطاعات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

قالت المؤسسة العامة لكهرباء وادي حضرموت انه تم زيادة ساعات الطفي لحوالى الـ 6 ساعات مؤقتا على الخطوط وحسب منشور المؤسسة ان استمرار العجز في الطاقة التوليدية بسبب خلل فني ادى لانقطاع الغاز عن المحطات الغازية ادى لزيادة الطفي ل6 ساعات.



واكدت المؤسسة انه سيتم العودة الى الالية السابقة بمجرد التغلب ومعالجة النقص في تموينات الغاز للمحطات.

وناشدت المؤسسة المستهلكين على اهمية الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي خاصة في هذه الاوقات التي ترتفع فيها الاحمال ويزيد الطلب على الطاقة